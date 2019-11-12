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ABD Başkanı Trump: "Gözümüz Bağdadi'nin üçüncü adamının üzerinde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 22:45 | Son Güncelleme

"Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, ''Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz.'' dedi.

Trump, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmanın ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Terör örgütü DEAŞ'ı yok ettiklerini, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi ve yerine gelen ikinci ismi öldürdüklerini hatırlatan Trump, ''Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz.'' ifadesini kullandı.

- ''Çin ile anlaşamazsak tarifeler artacak''

Trump, Çin ile yapılan ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin ise ''Anlaşmaya varamazsak, tarifeleri büyük ölçüde artıracağız.'' değerlendirmesinde bulundu.

- "Kendimi çevreci olarak görüyorum"

İklim değişikliği ile ilgili görüşleri sorulan Trump, iklim değişikliğinin karmaşık bir konu olduğunu belirterek, ''İster inanın ister inanmayın ben kendimi birçok yönden çevreci olarak görüyorum.'' diye konuştu.

Kendisinin iklim konusu ile ilgilendiğini ve temiz hava ve su istediğini vurgulayan Trump, Çin, Hindistan ve Rusya'yı kendi çöplerini temizlemek konusunda hiçbir şey yapmamakla eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdadi DEAŞ Trump

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