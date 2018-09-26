HABER

ABD Başkanı Trump İdlib konusunda Rusya, İran, Suriye ve Türkiye’ye teşekkür etti

26.09.2018 17:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump İdlib konusunda Rusya, İran, Suriye ve Türkiye’ye teşekkür etti

ABD Başkanı Trump İdlib konusunda Rusya, İran, Suriye ve Türkiye’ye teşekkür etti

ABD Başkanı Trump İdlib konusunda Rusya, İran, Suriye ve Türkiye’ye teşekkür etti

PARTNERSon haline bakın! AVM'de aşka geldilerSon haline bakın! AVM'de aşka geldiler
‘Trump’ı Destekleyen Beş Eyalette Demokratlar Yükselişte’‘Trump’ı Destekleyen Beş Eyalette Demokratlar Yükselişte’
Düşes Meghan Markle’ın kapısını kendisinin kapatması tartışma yarattıDüşes Meghan Markle’ın kapısını kendisinin kapatması tartışma yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan Çin'e şok suçlama! Dünyanın gözü orada

Trump'tan Çin'e şok suçlama! Dünyanın gözü orada

Düşes Meghan Markle’ın kapısını kendisinin kapatması tartışma yarattı

Düşes Meghan Markle’ın kapısını kendisinin kapatması tartışma yarattı

ABD Başkanı Donald Trump: Ortadoğu barış planını 2-3 ay içinde açıklayacağım

ABD Başkanı Donald Trump: Ortadoğu barış planını 2-3 ay içinde açıklayacağım

İngiliz ana muhalefetinden Filistin'i tanıma sözü

İngiliz ana muhalefetinden Filistin'i tanıma sözü

Rusya yeni oyuncağını ilk kez test etti!

Rusya yeni oyuncağını ilk kez test etti!

ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız

ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.