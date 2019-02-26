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ABD Başkanı Trump ile görüşecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'da

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2019 07:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile tarihi bir zirve gerçekleştirecek olan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi.

ABD Başkanı Trump ile görüşecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'da

Tüm dünya ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un görüşmesine kilitlendİ.

KİM VİETNAM'A GELDİ

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27-28 Şubat'ta gerçekleşecek tarihi zirve için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'a geldi.

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Kim Jong-un dikkat çeken koruma ordusuyla Başkent Hanoi'deki oteline geçti.

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ABD Başkanı Trumop'ın da bugün akşam saatlerinde Hanoi'ye gelmesi bekleniyor.

ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin kurulması ve Kore Yarımadası'nda kalıcı ve sağlam bir barış rejiminin inşası ile ilgili konularda kapsamlı, derinlemesine ve samimi bir görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

(Reuters)

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