HABER

ABD Başkanı Trump ile Pakistan Başbakanı Khan, Keşmir meselesini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 18:44 | Son Güncelleme

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Paksitan Başbakanı İmran Khan, Keşmir krizi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından yapılan açıklamada Paksitan Başbakanı İmran Khan’ın Hindistan ile yaşanan Keşmir krizini dünya liderlerine anlattığı vurgulanarak, “Başbakan Pakistan’ın Keşmir meselesindeki duruşunu ABD Başkanı Donald Trump’a aktardı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Paksitan Başbakanı İmran Khan, Keşmir krizi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından yapılan açıklamada Paksitan Başbakanı İmran Khan’ın Hindistan ile yaşanan Keşmir krizini dünya liderlerine anlattığı vurgulanarak, “Başbakan Pakistan’ın Keşmir meselesindeki duruşunu ABD Başkanı Donald Trump’a aktardı. Başbakan dünya liderleri ile iletişim halinde ve bu kapsamda Trump ile bugün, başta Keşmir meselesi olmak üzere bölgedeki durum üzerine görüştü” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı, Khan’ın bunun yanı sıra bugün Keşmir meselesi üzerine görüşecek olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) bazı üyeleri ile de mesele üzerine görüştüğünü söyledi.
Hindistan ve Pakistan arasında artan Keşmir gerginliği sonrası, Pakistan ve Çin’in talebi üzerine, BMGK’da Keşmir meselesi üzerine bir oturum gerçekleşmesi planlanıyor.

PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ettiBakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamaMilli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.