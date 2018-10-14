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ABD Başkanı Trump'ın eşi Melenia Trump'tan 'aldatılma' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2018 08:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, aldatılma iddialarıyla ilgili en net açıklamasını yaptı. First Lady, eşi Başkan Trump'ı çok sevdiğini, kendisini bir porno yıldızı, Playboy modeli ya da başka biriyle aldattığı iddialarını düşünmekten çok daha önemli işleri olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melenia Trump'tan 'aldatılma' açıklaması

Geçtiğimiz hafta Afrika ziyareti sırasında ABC Televizyonu’na özel bir söyleşi veren First Lady, evliliği hakkında dedikodular yayılmasını eleştirdi. Melania Trump, ”Kişilerin ve medyanın evliliğimiz hakkında spekülasyonlar yapmayı, dedikodular yaymayı sevdiğini biliyorum. Dedikoduların gazete ve dergi tirajlarını artırdığının farkındayım. Ne yazık ki bugün böyle bir dünyada yaşıyoruz” diye konuştu.

PORNO YILDIZI İLE İLİŞKİ İDDİASI

2016 başkanlık kampanyası sırasında magazin programı Access Hollywood’un eski bir kaydında kadınları taciz edip cinsel ilişkide bulunmaya çalıştığını söylediği ortaya çıkan Trump’ın eşi Melania’yı aldattığı iddia ediliyor. Porno yıldızı Stormy Daniels ve eski Playboy modeli Karen McDougal, yıllar önce Trump’la cinsel ilişkiye girdiklerini söylüyor.

Başkan Trump, Daniels ve McDougal’la ilişkiye girdiği iddialarını reddetse de avukatının Daniels’a sus payı olarak verdiği 130 bin doları geri ödediğini kabul ediyor. Melania Trump bu konu hakkında şimdiye kadar sessiz kalmıştı.

First Lady Melania Trump, ABC Televizyonu’ndaki söyleşide eşini sevip sevmediğiyle ilgili soruya, ”Evet, aramız gayet iyi” diye yanıt verdi. Melania Trump, eşinin sadakatsizliğiyle ilgili söylentilerin evliliğinde gerginlik yarattığı iddiasını ise dikkate almaz göründü.

”Bu, beni kaygılandıran bir konu değil” diyen Melania Trump, ”Ben bir anne ve First Lady’yim. Düşünecek ve yapacak çok daha önemli işlerim var” diye konuştu.

Kaynak: Haberturk.com

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Melania Trump Donald Trump ABD Başkanı

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