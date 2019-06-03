ABD Başkanı Trump İngiltere'de

Amerika Başkanı Donald Trump, iki günlük resmi ziyareti kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Trump, sabah saatlerinde Londra’ya ulaştı. Amerika Başkanı ziyareti çerçevesinde kraliyet ailesiyle biraraya gelecek ve Başbakan Theresa May ile görüşecek.

Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump bu ziyaretin son derece ilginç ve Amerika-İngiltere arasındaki ticari ilişkiler açısında yapıcı olacağını düşündüğünü söyledi. Trump, yakın gelecekte iki ülke arasında büyük bir ticaret anlaşması yapılması imkanını gördüğünü söyledi.

Trump’ın ziyareti İngiltere’de siyasi açıdan çalkantılı bir döneme denk geldi. İngiltere Başbakanı Theresa May İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı krizi neticesinde istifasını açıkladı ve 10 Haziran itibariyle görevi bırakacak.

Trump, May’in istifasının ardından kimin başbakan olacağı tartışmalarının devam ettiği İngiltere’de Dışişleri Bakanı Boris Johnson’a yaptığı açıklamalarla net bir biçimde destek verdi. Ziyaret çerçevesinde Trump’ın Jonhson’la da buluşabileceği ifade ediliyor. Trump’ın görüşmesi beklenen bir diğer isim de Brexit yanlısı siyasetçi Nigel Farage.