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ABD Başkanı Trump: “İnsanlar uzun yıllardır bu anlaşmayı yapmaya çalışıyordu“

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 21:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, “İnsanlar uzun yıllardır bu anlaşmayı yapmaya çalışıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, “İnsanlar uzun yıllardır bu anlaşmayı yapmaya çalışıyordu. Milyonlarca yaşam kurtulacak. Hepinize tebrikler” dedi.

ABD’li yetkililerin Türkiye temasları sonrası Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nın YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesinin tamamlanmasına kadar durdurulacağı kararının açıklanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Trump, “3 gün içerisinde böyle bir anlaşma asla yapılamazdı. Bunun yapılması için zorlu bir sevgiye ihtiyaç vardı. Herkes için harika. Hepiniz ile gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra aynı hesaptan ikinci bir açıklamada daha bulunan Trump, kaydedilen gelişmelerin mükemmel olduğunu belirterek süreçte ABD’nin kendisinin yanında olmasından dolayı gurur duyduğunu kaydetti. Trump, “İnsanlar uzun yıllardır bu anlaşmayı yapmaya çalışıyordu. Milyonlarca yaşam kurtulacak. Hepinize tebrikler” dedi.

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