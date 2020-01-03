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ABD Başkanı Trump, İran rejiminin bölgede istikrarsızlık kaynağı olduğunu savundu, ancak İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını söyledi.
ABD Başkanı Trump, İran rejiminin bölgede istikrarsızlık kaynağı olduğunu savundu, ancak İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını söyledi.
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03.01.2020 23:34 |
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ABD Başkanı Trump, İran rejiminin bölgede istikrarsızlık kaynağı olduğunu savundu, ancak İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını söyledi.
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