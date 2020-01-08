ABD Başkanı Trump: "İran şu aşamada durulmuş görünüyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dünkü füze saldırılarında herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." dedi.

İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el Esed üssü ile Erbil üslerine yönelik füze saldırıları üzerine Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar getireceklerini ancak konuşmaya açık olduklarını belirtti.

Trump, sözlerine, "Ben ABD Başkanı olduğum sürece İran'ın nükleer silah elde etmesine asla müsaade edilmeyecek." ifadeleri ile başladı.

Trump, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine karşılık Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere düzenlediği saldırıya ilişkin, "Amerikan halkı müteşekkir ve mutlu olsun, herhangi bir Amerikan askeri dünkü İran rejiminin saldırısında ölmedi. Herhangi bir zayiatımız yok. Askerlerimizi iyi durumda. Sadece askeri üslerimizde küçük hasarlar var." diye konuştu.