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  4. ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını duyuracağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını duyuracağını açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 02:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını duyuracağını açıkladı.


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"Yüzyılın Anlaşması" planı ABD Donald Trump

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