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ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını duyuracağını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını duyuracağını açıkladı.
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24.01.2020 02:02 |
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ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını duyuracağını açıkladı.
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