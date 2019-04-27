ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Abe bir araya geldi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump Washington’da bir araya deldi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Haziran’da Japonya’da gerçekleştirilecek G20 zirvesi hazırlıkları kapsamında çıktığı Avrupa-Kuzey Amerika gezisi kapsamında Amerikan Başkanı Donald Trump ile Washington’da bir araya geldi. İki ülke arasında yapılması planlanan yeni bir ticaret anlaşmasının ana gündemi oluşturduğu öğrenilen görüşme öncesinde iki lider de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Japonya Başbakanı Abe, "Her iki ülkenin de faydalanabileceği bir ekonomik büyümeyi sağlamak üzere ticaret müzakerelerini görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ticaret gündemi

Amerika Başkanı Trump ise Japonya’nın ihraç ettiği tarımsal ürünleri kastederek, "Ciddi bir şekilde tarım ürünlerini tartışacağız. Çünkü başbakanın bildiği gibi Japonya tarım ürünlerine yüksek vergiler uyguluyor ve bunlardan kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

Trump ayrıca, müzakerelerin sorunsuz ilerlemesi halinde, önümüzdeki ay kendisinin Japonya’ya gerçekleştireceği ziyaretinden önce her iki ülkenin de bir anlaşma yapabileceğini belirtti.