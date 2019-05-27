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ABD Başkanı Trump Japonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 1970 ve 1980'lerde Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleri ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, 1970 ve 1980'lerde Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırıldığı iddia edilen Japon vatandaşlarının aileleri ile bir araya geldi.

Kyodo ajansının haberine göre, dört günlük resmi ziyaret için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Trump, 1970 ve 1980'lerde Kuzey Koreli ajanlar tarafından kaçırıldıkları belirtilen Japon vatandaşlarının aileleriyle görüştü.

Konunun çözümü için Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile iş birliği sözü veren Trump, "Akrabalarınızı, kızlarınızı, oğullarınızı, annelerinizi eve getirmek için birlikte çalışacağız." dedi.

Abe'nin de katıldığı görüşmede Trump, "Bu durum hep aklımda. Hikayeleri çok üzücü." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Trump, Abe'nin, kaçırılan Japon vatandaşları meselesinin çözümü için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme konusundaki niyetine destek verdiğini kaydetti.

1977'de, torunu 13 yaşındayken kaçırılan Sakie Yokota, Trump'ın mağdur ailelerine konunun çözümüne ilişkin umut verdiğini söyledi. Trump'a güvendiklerini dile getiren 83 yaşındaki Yokota, "Tarihte ilk defa konunun çözümüne yönelik somut bir ilerleme görmeye başladık. Umarım sevdiklerimiz geri döner." dedi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bu ayın başında, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore yönetimi ile kaçırılan Japon vatandaşları ve diğer ikili sorunlara çözüm bulunması konusunda mutabık olduklarını ifade etmişti. Abe, "Kaçırılan vatandaşlar konusunu çözüme kavuşturmak için Başkan Kim ile bizzat görüşmeye hazırım." ifadesini kullanmıştı.

Japonya'nın 1970 ve 1980'lerde kaçırıldığını belirttiği vatandaşlar, iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri. Japonya, vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğuna inanıyor. Pyongyang yönetiminin bu kişileri, Kuzey Koreli istihbaratçılara Japonca öğretmeleri ve onları casusluk için eğitmeleri amaçlı kullandığı iddia ediliyor.

Kuzey Kore, 2002'de başkent Pyongyang'da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970’li ve 1980’li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti. Pyongyang yönetimi, bu kişilerden 5’inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya, söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iade edilmesini talep ediyor.

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Japonya kaçırılan Japon vatandaşlar

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