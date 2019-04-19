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ABD Başkanı Trump Japonya’ya gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 09:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayı sonunda Japonya’ya yapacağı ziyaretle, yeni Japonya imparatoru ile tanışan ilk yabancı lider olacak.Japonya, mevcut İmparator Akihito’nun tahtı resmi olarak oğlu Prens Naruhito’ya devredeceği tarih olan 1 Mayıs’a hazırlanırken, Japonya Bakanlar Kurulu, 25-28 Mayıs tarihleri arasında ABD Başkanı Donald Trump’ı Japonya’ya davet etme kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayı sonunda Japonya’ya yapacağı ziyaretle, yeni Japonya imparatoru ile tanışan ilk yabancı lider olacak.
Japonya, mevcut İmparator Akihito’nun tahtı resmi olarak oğlu Prens Naruhito’ya devredeceği tarih olan 1 Mayıs’a hazırlanırken, Japonya Bakanlar Kurulu, 25-28 Mayıs tarihleri arasında ABD Başkanı Donald Trump’ı Japonya’ya davet etme kararı aldı. Davet planına göre, Başkan Trump’ın programında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile gerçekleştireceği bir zirve, yeni imparator ile bir toplantı ve imparatorluk sarayında bir akşam yemeği yer alacak. Ayrıca, Trump ve Abe’nin bir sumo turnuvasını birlikte izlemeleri ve golf oynamaları da bekleniyor.

"ABD-Japonya ittifakına işaret"
Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, iki liderin karşılıklı ziyaretlerinin güçlü bir Japonya-ABD ittifakına işaret ettiğini vurguladı. Trump’un, Japonya’nın yeni döneminde ülkeye davet edilen ilk devlet konuğu olacağını belirten Suga, iki ülkenin ortaklığının bölge ve dünya barışına katkıda bulunmasına dair umudunu dile getirdi.

Abe ve Trump yeniden bir araya gelecek
ABD Başkanı Trump’ın, 25 Mayıs’ta Japonya’ya gerçekleştirmesi beklenen ziyareti öncesinde, 27 Nisan’da Washington’da Başbakan Abe ile bir araya gelmesi planlanıyor. Ayrıca, Trump’ın Haziran’da Japonya’nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi için bir kez daha Japonya’ya seyahat etmesi bekleniyor.

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