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ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık" yorumunu yaptı.
ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık" yorumunu yaptı.
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03.01.2020 23:29 |
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ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık" yorumunu yaptı.
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