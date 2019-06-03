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ABD Başkanı Trump, Kraliyet Sarayı’nda resmi törenle karşılandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

İngiltere’ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Buckingham Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere Kraliçesi 2.

İngiltere’ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Buckingham Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in daveti üzerine başkent Londra’ya geldi. Trump ve eşi, ABD’nin Londra Büyükelçiliğinden kalkan özel helikopterle Buckingham Sarayı’na geldi. Kraliçe 2. Elizabeth ile İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla tarafından karşılanan Trump ve eşi için Buckingham Sarayı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Top atışlarının yapıldığı resmi törende iki ülkenin milli marşları okundu. Trump’ın askeri kıtayı teftiş etmesinin ardından tören sona erdi.
Londra’ya 3 günlük ziyaret gerçekleştiren Trump, akşam saatlerinde sarayda onuruna verilecek yemeğe katılacak. Ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek. Portsmouth’da Normandiya çıkarmasının 75. yılı anma törenlerine katılacak olan Trump, İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi ile çay partisinde görüşecek.

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