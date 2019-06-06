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ABD Başkanı Trump: “Macron ile İran konusunda fikirlerimiz aynı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 20:38 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, “İran konusunda farklı fikirlerimiz olduğunu düşünmüyorum.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, “İran konusunda farklı fikirlerimiz olduğunu düşünmüyorum. Macron da onların nükleer silahlara sahip olduğunu görmek istemiyor” dedi
ABD Başkanı Donald Trump, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesini ve dünyanın Nazi işgalinden kurtarılmasını sağlayan Normandiya Çıkarması’nın 75. yıldönümü törenlerine katılmak için geldiği Fransa’da ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Trump, İran konusunda Macron’la benzer fikirlere sahip olduğunu belirterek, iki ülkenin İran konusundaki hedefinin aynı olduğunu ifade etti. Trump, “İran konusunda farklı fikirlerimiz olduğunu düşünmüyorum. Macron da onların nükleer silahlara sahip olduğunu görmek istemiyor” dedi.
“İran’da neler olduğuna bakalım” ifadelerini kullanan Trump, İran liderinin tartışmasız bir terör şampiyonu olduğunu söyledi. “Bir millet olarak başarısız oluyorlar ve onların bir millet olarak başarısız olmalarını istemiyorum. Bunu çok hızlı bir şekilde tersine çevirebiliriz” diyen Trump, İran’ın istediği takdirde müzakereye oturabileceği mesajını yineledi.
Macron ise, Trump’ın ifadelerini onaylayarak İran konusunda aynı hedefi paylaştıklarını belirterek “Biz de İran’ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz. Ancak 2025 yılına kadar elimizde bir enstrüman vardı“ dedi.

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