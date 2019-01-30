ABD Başkanı Trump, Meksika sınırında

Hükümetin Trump’ın sınıra istediği duvarın ödeneği konusundaki anlaşmazlıklardan ötürü kapanmasının 19’uncu gününde ABD Başkanı Donald Trump sınırı ziyaret etti.

Texas’ta sınır güvenliği ve göçmenler konusunda toplantıya katılan Trump açıklamalarda bulundu.

Sınır güvenliğinin kahramanları ile bir arada bulunduğunu ifade ederek konuşmasına başlayarak, sahte haber kaynaklarının olmasa da halkın onları sevdiğini söyledi. Duvar olsa daha da başarılı olacaklarını söyleyerek tüm sınır ve iç güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kendisi ile birlikte gelen Cumhuriyetçi Senatöre John Cornyn ve Ted Cruz’a, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’e de ayrıca teşekkür eden Trump, güvenlik güçlerinin çok eleştiri aldıklarını ama kendi hükümetinin onların arkadaşı olduğunu ifade etti.

İnsan ve uyuşturucu kaçakçılarının sınırdan hiçbir engel olmadığını belirterek “bunlar gümrük kapılarından girmiyor” dedi. Bir duvar veya bariyer olması durumunda bunun önüne geçilebileceğini belirten Trump, “Meksika duvar işçin ödeyecek dediğimde Meksika bana 20 milyar veya 10 miyar dolarlık çek yazacak demedim. Kimse çek yazmayacak. Ben onlar duvar için ödeyecek dedim” dedi.

Yeni yapılan ticaret anlaşmalarla Meksika’nın ödeyeceğini belirten Trump, anlaşmanın NAFTA’dan çok daha iyi olduğunu belirtti.

Sadece duvar için ödeme istemediğini belirten Trump, duvar ile kaçakçıların gümrük noktalarından geçmek zorunda kalacağını ve buraya kurulacak ekipmanlar ile uyuşturucu kaçakçılığını durdurabileceklerini ifade etti ve biz bunun için de ödenek istiyoruz dedi.

Kongrenin demokratların elinde olduğunu ve demokratların bu durumu politik çıkar için kullandığını ifade eden Trump “ben bunu politika için istemiyorum, bunu doğru olduğu için istiyorum” dedi.

Sınırdan kaçak geçenleri uyuşturucu kaçakçısı ve çete üyesi olarak nitelendiren Trump bu kişilerin suçlu olduğunu ve Amerikan halkına zarar verdiğini söyledi. İlkel ve eski yasalara rağmen iyi bir iş çıkarttıklarını ifade eden Trump istediği bütçe içerisinde ekipmanın, daha fazla güvenlik personelinin ve yasal olmayan şekilde gelen göçmenleri doğru şartlarda tutabilmek için daha çok yatak olduğunu belirtti.

Kaçakçılığın en büyü kurbanlarının çocuklar olduğunu ifade eden Trump,” yasalarımıza göre çocukla gelen bir kaçak daha rahat ülkeye girebiliyor ve çeteler çocuk ticareti ile bunu kullanıyor” dedi.

Bunun önüne geçmek için beton duvar önerdiklerini insanların betona karşı çıktığını bu sebeple çelik olacağını, insanların duvar yerine bariyer olsun dediklerini bunun da önemli olmadığını ifade eden Trump “Ne isim verdiğiniz önemli değil. Beni ilgilendirmiyor. Ama orada olmalı” dedi.

“Demokratlar sınır güvenliğini dinlemeyi reddediyor” diyen Trump “Duvar ortaçağdan kalmadır diyorlar, tekerlekte öyle. Ve dışarı bakıyorum, her arabanın en pahalısının bile tekerleği var. Tekerlek duvardan daha eskidir: Tekerlek işe yarıyor, duvarda işe yarar” dedi.

Trump, son bir sene içerisinde Göçmen ve Gümrük polisinin 100 bin saldırı, 30 bin cinsel suç ve 4 bin cinayet sebebi ile yasa dışı göçmenleri tutukladığını anlattı.