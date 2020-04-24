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ABD Başkanı Trump onayladı! 484 milyar dolarlık ek bütçe

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 20:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan ve Kongre'den geçen 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını onayladı.

ABD Başkanı Trump onayladı! 484 milyar dolarlık ek bütçe

Trump, daha önce sırasıyla Senato ve Temsilciler Meclisinin onayını alan söz konusu yasa tasarısını Oval Ofis'te düzenlenen törenle imzaladı.

Söz konusu tasarıya desteğini sık sık dile getiren Trump, tasarı masasına gelir gelmez imzalayacağını söylemişti.

EK BÜTÇENİN KAPSAMINDA NE VAR?

Salgın sebebiyle faaliyetlerini durduran küçük işletme sahipleri ve finansal açıdan zorluk çeken vatandaşlara 320 milyar dolar ayrılan tasarıda, hastaneler için 75 milyar dolar, küçük işletmelere acil afet kredisi için 60 milyar dolar ve diğer bazı kalemlerde de ilave bütçe ayrılması öngörülüyor.

Tasarıda ayrıca, daha fazla Kovid-19 testi uygulanması ve salgının kontrolü için 25 milyar dolar ekstra ödenek ayrılması isteniyor.

Yasa tasarısı salı günü Senatodan, dün de Temsilciler Meclisinden geçmişti. (AA)

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