ABD Başkanı Trump "polis reformu" kararnamesini imzaladı

Trump, "polis reformu" kararnamesini imzalamak için Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısından daha önce polis şiddetine kurban giden siyahilerin aileleriyle görüştüğünü aktaran Trump, "Bu insanlar, sevdiklerini polis müdahalesinde kaybetti. Şunu bilmenizi isterim ki; Amerikan halkı, yasınızı paylaşıyor. Sevdikleriniz bir hiç uğruna ölmedi. Biz bir milletiz, birlikte yas tutar, birlikte iyileşiriz." ifadesini kullandı.

"ÜLKE GENELİNDE KANUN VE NİZAM SAĞLANMALI"

Polis teşkilatının dağıtılması ya da kaynaklarının kesilmesi fikrine de karşı çıkan Trump, "Amerikan halkı, polis olmazsa kaos ve anarşi olacağını biliyor. Güvenlik olmazsa, sonuç felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, polislerin sokakları ve insanları güvende tuttuğuna işaret ederek, "Hesap verebilirliği, şeffaflığı artırmamız ve polislerin eğitilmesine daha fazla kaynak ayırmamız gerekiyor. Suçu azaltmak ve polisler için standartları artırmak birbirine zıt şeyler değildir." diye konuştu.

Siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü Minneapolis'e Ulusal Muhafızları göndererek kontrolü sağladıklarını anımsatan Trump, "Ülke genelinde kanun ve nizam sağlanmalı. Federal hükümet, bunun için elinden geleni yapmaya hazır." dedi.