ABD Başkanı Trump Polislerle İlgili Bir Kararname İmzalayacak

Amerika Başkanı Donald Trump, ülkede devam eden polisi protesto eylemleri gölgesinde polislerle ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalayacak. Üst düzey bir yetkili, kararnamenin polisin siyah Amerikalılara davranışları ve olaylara müdahale metodlarının iyileşmesi konularıyla ilgili olduğu bilgisini paylaştı.

Gazetecilere konuya ilişkin bilgi veren ismi açıklanmayan yetkili, bu kararnameyle polisin olaylarda tansiyonu düşürmeye yönelik eğitimi ve bu alanda bir yeni bir yapının oluşturulması gibi alanları kapsayacağını söyledi.

Bu yeni eğitimler, polisin özellikle şiddet içermeyen, uyuşturucu bağımlılığı, zihinsel engellilerin karıştığı olaylar ve buna benzer durumlarda müdahalelerde polislerin sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte çalışmalarını öngörüyor.

Öte yandan Kongre’de de polis departmanlarının reformuna ilişkin daha detaylı revizyonlar da gündemde.

Senato Adalet Komisyonu bu çerçevede bugün hem sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri hem de polis departmanından görevlilleri dinleyecek.