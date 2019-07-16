ABD Başkanı Trump: S-400 almasına rağmen Türkiye ile ilişkilerimiz iyi
16.07.2019 21:22 | Son Güncelleme
Türkiye'nin Rusya'dan geçen hafta S-400 hava savunma sistemini almaya başlamasına ilişkin ilk kez konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "İçinde bulundukları çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık" dedi. Yaptırım konusuna değinmeyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkileri olduğunu vurguladı.
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ABD Başkanı Trump: S-400 almasına rağmen Türkiye ile ilişkilerimiz iyi
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