HABER

ABD Başkanı Trump: S-400 almasına rağmen Türkiye ile ilişkilerimiz iyi

16.07.2019 21:22 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Rusya'dan geçen hafta S-400 hava savunma sistemini almaya başlamasına ilişkin ilk kez konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "İçinde bulundukları çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık" dedi. Yaptırım konusuna değinmeyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkileri olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump: S-400 almasına rağmen Türkiye ile ilişkilerimiz iyi

ABD Başkanı Trump: S-400 almasına rağmen Türkiye ile ilişkilerimiz iyi

PARTNEROnlar dünyanın en pahalı laptopları!Onlar dünyanın en pahalı laptopları!
Trump: “Türkiye Durumu Karmaşık”Trump: “Türkiye Durumu Karmaşık”
Alman bakan Avrupa Komisyonu Başkanı seçildiAlman bakan Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

''F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaştı''

''F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaştı''

'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov

'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! AB Komisyon Başkanlığı'na Ursula von der Leyen seçildi

AB Komisyonu Başkanı belli oldu!

Trump: Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz

Trump: Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz

ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'den S-400 açıklaması

'Türkiye hayal kırıklığına uğrattı'

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Rumlar, Akıncı’nın önerisini reddetti

Rumlar, Akıncı’nın önerisini reddetti

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.