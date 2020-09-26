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ABD Başkanı Trump:" Seçim Sonucunun Belli Olması Aylar Sürebilir"

26.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede Kasım ayında yapılacak seçimin sonuçlarının belki de aylarca belli olamayabileceğini söyledi

ABD Başkanı Trump:" Seçim Sonucunun Belli Olması Aylar Sürebilir"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede Kasım ayında yapılacak seçimin sonuçlarının belki de aylarca belli olamayabileceğini söyledi. Trump buna neden olarak da posta yoluyla kullanılan oylar konusundaki tartışmayı gösterdi.

Uzmanlar, posta yoluyla gelecek oyların sayımlarının tamamlanmasının 3 Kasım seçimlerinin ardından birkaç gün sürebileceğini söylüyorlar.

Virginia’da Newport News’teki mitingte konuşan ABD Başkanı Trump, seçimi kazandığı ya da kaybettiğini süratle öğrenmeyi tercih edeceğini söyledi.

Trump konuşmasında “Televizyonda izlemeyi ve kazananın kim olduğunu öğrenmeyi seviyorum. Öyle değil mi? Ama belki de aylarca kazananın kim olduğunu bu karışıklık yüzünden öğrenemeyebilirsiniz” dedi.

Trump “Ama o gece kazanının kim olduğunu öğrenemeyeceksiniz gibi duruyor. Ben önde olabilirim ama oy pusulaları gelmeye devam edecek. Pusulalar gelecek, gelecek, gelecek. Çünkü pusulaların geç gelebileceğini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Mahkeme seçimin en tartışmalı eyaletlerinden Michigan, Pensilvanya, Wisconsin ve Kuzey Carolina’da seçmenlerin seçim gününe kadar posta yoluyla oy kullanabileceklerine hükmetti. Bu da bazı oyların 3 Kasım’da seçimin tamamlanmasının ardından ulaşması anlamına geliyor.

Anketler, Corona virüsü salgını nedeniyle daha çok demokrat seçmenlerin, oylarını posta yoluyla kullanmayı tercih edeceklerini ortaya koyuyor. Trump yönetimi birçok eyalette oyların posta yoluyla kullanılmasının yasaklanması için davalar açtı.

ABD Başkanı Donald Trump son olarak yaptığı bir açıklamada da eğer seçimi kaybederse görevi barış içerisinde Joe Biden’a devretmeyeceğini kazanana Anayasa Mahkemesi’nin karar vereceğini tahmin ettiğini söylemişti.

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