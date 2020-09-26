ABD Başkanı Trump:" Seçim Sonucunun Belli Olması Aylar Sürebilir"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede Kasım ayında yapılacak seçimin sonuçlarının belki de aylarca belli olamayabileceğini söyledi. Trump buna neden olarak da posta yoluyla kullanılan oylar konusundaki tartışmayı gösterdi.

Uzmanlar, posta yoluyla gelecek oyların sayımlarının tamamlanmasının 3 Kasım seçimlerinin ardından birkaç gün sürebileceğini söylüyorlar.

Virginia’da Newport News’teki mitingte konuşan ABD Başkanı Trump, seçimi kazandığı ya da kaybettiğini süratle öğrenmeyi tercih edeceğini söyledi.

Trump konuşmasında “Televizyonda izlemeyi ve kazananın kim olduğunu öğrenmeyi seviyorum. Öyle değil mi? Ama belki de aylarca kazananın kim olduğunu bu karışıklık yüzünden öğrenemeyebilirsiniz” dedi.

Trump “Ama o gece kazanının kim olduğunu öğrenemeyeceksiniz gibi duruyor. Ben önde olabilirim ama oy pusulaları gelmeye devam edecek. Pusulalar gelecek, gelecek, gelecek. Çünkü pusulaların geç gelebileceğini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Mahkeme seçimin en tartışmalı eyaletlerinden Michigan, Pensilvanya, Wisconsin ve Kuzey Carolina’da seçmenlerin seçim gününe kadar posta yoluyla oy kullanabileceklerine hükmetti. Bu da bazı oyların 3 Kasım’da seçimin tamamlanmasının ardından ulaşması anlamına geliyor.