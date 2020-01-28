-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini açıkladı.
ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini açıkladı.
GÜNCEL
HABERLERİ
|
28.01.2020 20:38 |
Son Güncelleme
ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini açıkladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum