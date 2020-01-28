HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıkladı

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:04 | Son Güncelleme

Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu - Trump, plana göre Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti - ABD Başkanı, ayrıca, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için son şans olduğunu ifade etti.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yanığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?Yanığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?
Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

'İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor'

'İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor'

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul depreminde en fazla hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe risk haritası!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

Bilim insanları, Elazığ'daki 6.8'lik depremde yüzey kırığı oluşmadığını saptadı

Elazığ depreminde yüzey kırığı oluştu mu? Bilim insanları açıkladı

Kırmızı bültenle aranan rapçi Amır Hosseın Maghsoudloo İstanbul'da gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranan rapçi İstanbul'da gözaltına alındı!

Son dakika! Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici konuştu!

Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.