ABD Başkanı Trump sözlerine Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek başladı.

ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump s\u00f6zlerine Emine Erdo\u011fan'\u0131 Beyaz Saray'da a\u011f\u0131rlamaktan duydu\u011fu memnuniyeti belirterek ba\u015flad\u0131. O \u00fclkede \u015fa\u015f\u0131rtan olay! Kendisini ge\u00e7ici devlet ba\u015fkan\u0131 ilan ettiBa\u015fkan Trump ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n ortak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 ba\u015flad\u0131Ba\u015fkan Trump ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n ortak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 ba\u015flad\u0131
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