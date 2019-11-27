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ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 01:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Tereyağ" ve "Ekmek" isimli iki hindiyi affetti.

Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen törene eşi Melania Trump ile katılan Trump, Kuzey Carolina eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk "Ekmek" ve "Tereyağ" adlı iki hindiyi affetti. Hindiler, Virginia eyaletinde bir çiftliğe gönderildi.

- Trump'tan azil soruşturmasına gönderme

Trump, burada yaptığı konuşmada kendisi hakkında yapılan azil soruşturması konusunda şaka yaparak, "Bu hayvanlar her durumda sakin kalmak üzere yetiştirildi. Bu çok önemli çünkü çoktan, azil soruşturmasında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in karşısında ifade vermek üzere çağrı aldılar." diye konuştu.

Temsilciler Meclisi'ndeki soruşturmada ifade veren birçok kişiyi kişisel olarak tanımadığını savunan Trump, "Demokratlar beni hindilere karşı çok yumuşak olmakla suçluyor. Ama Ekmek ve Tereyağ, şunu söylemeliyim ki önceki şahitlerin aksine sizinle gerçekten tanışıyoruz." dedi.

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.

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abd başkanı donald trump hindi ŞÜKRAN GÜNÜ

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