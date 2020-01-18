HABER
  4. ABD Başkanı Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı

ABD Başkanı Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.01.2020 22:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarına ilişkin detayları anlattığı konuşması ilk kez medyaya yansıdı.

ABD Başkanı Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı

Amerikan CNN kanalında yer alan haberde, Florida'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen parti toplantısında konuşan Trump'ın ses kaydı paylaşıldı.

Habere göre, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda Süleymani saldırısını anbean takip eden ABD Başkanı Trump ile komutanlar arasında "heyecanlı" diyaloglar yaşandı. Komutanların saldırıya ilişkin detayları önceden kendisiyle paylaştığını söyleyen Trump, Süleymani'yi taşıyan aracı nasıl takip ettiklerini anlattı.

"ARABANIN İÇİNDELER VE SİLAHLILAR"

Donald Trump, komutanların Durum Odası'nda, "İkisi bir arada efendim. (Saldırıya) 2 dakika 11 saniye kaldı. Arabanın içindeler ve silahlılar. Efendim son 1 dakika kaldı, 30 saniye, 10, 9, 8..." ifadelerini kullandığını aktardı.

"ONDAN SONRA ANİDEN 'BOOM"

ABD Başkanı, saldırı anını ise "Ondan sonra aniden 'boom'. (Komutanlar) Yok edildiler efendim. Bağlantı kesiliyor. Son hatırladığım şey; 'Bu adam nerede' dedim" sözleriyle tasvir etti.

Söz konusu saldırıyı insansız hava araçlarının bölgeyi izleyen kameralarından anlık takip ettiklerini belirten Trump, Kazım Süleymani'yi hedef alırken aynı zamanda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mehdi El Mühendisi'nin de öldürüldüğünü hatırlattı.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
Mersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktıMersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktı
İrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını coşturduİrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını coşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump kasım süleymani

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beşiktaş'ta kan donduran olay! Bu görüntünün sonrası inanılmaz

Beşiktaş'ta kan donduran olay! Bu görüntünün sonrası inanılmaz

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'de ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

Tarihin en pahalısı olarak satıldı! Tam 1,3 milyon dolar

Tarihin en pahalısı olarak satıldı!

Son dakika! Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Son dakika! İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti

Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti

Anka Neferler Tim, Yunanistan'ın stratejik kurumlarını hackledi

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.