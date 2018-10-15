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ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile görüştüğünü açıkladı - Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kral Selman ile görüşmesi için hemen göndereceğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüştüğünü açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile konuştum. Kral bana, olanlara yanıt bulmak için Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kral Selman ile görüşmesi için acilen bu ülkeye göndereceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Suudi Arabistan

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