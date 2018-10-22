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ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamadan tatmin olmadığını belirterek, bu ülkenin soruşturma için bir aylık süre istediğini ve bunun "çok uzun bir süre" olduğunu söyledi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 22:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamadan tatmin olmadığını belirterek, bu ülkenin soruşturma için bir aylık süre istediğini ve bunun "çok uzun bir süre" olduğunu söyledi.


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