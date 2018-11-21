ABD Başkanı Trump Suudilere Yaptırım Uygulamayacak

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistanla yola devam ediyoruz” dedi. Amerika Başkanı, Suudi Arabistan ve Amerika’nın İran’a karşı ortak duruşu ve Suudilerin Amerika’ya verdiği milyarlarca dolarlık askeri ekipman, silah siparişi ve bunun yarattığı istihdama atıfta bulundu.

Trump, insan haklarına dair herhangi bir kaygının, Amerika’nın ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlarından daha ağır basmadığını söyledi.

Selman belki yaptı, belki de yapmadı

Trump, CIA’in Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin talimatını bizzat verdiği ya da cinayetten haberdar olduğu şeklindeki raporuyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Trump, “Belki yaptı, belki de yapmadı” dedi. CIA’in raporuyla ilgili olarak da “Kesin, net olan birşey yok” diye konuştu.

Başkan Trump söz konusu cinayetle ilgili Suudilere ceza vermeme kararının, kendi kişisel iş ilişkileriyle de alakalı olduğu yorumlarını da reddetti.

Trump, “Suudilerle iş yapmıyorum. Suudi Arabistan’dan para kazanmıyorum. Başkan olmak beni ciddi bir servetten kazanmaktan mahrum bırakıyor” diye konuştu.

Sabah saatlerinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Başkan Trump’ın bazı kongre üyelerinin siyasi ya da farklı nedenlerle Suudi Arabistan’a yaptırımlar uygulanmasını istemelerini anladığını ve “Kendileri istediklerini yapmakta serbestler” dediği belirtildi.

Trump, “Amerika’nın güvenliği konusuna kesin şekilde uygunlarsa bana sunulan önerileri değerlendirmeye alacağım” diye konuştu.