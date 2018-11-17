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ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2018 17:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi tartışmalarına noktayı koydu. Trump, "Gülen'in iadesi gündemimizde yok." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, California'ya gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, Gülen'in iadesi için yollar arandığı yönündeki haberleri yalanladı.

Trump ayrıca, "Erdoğan ile iyi geçiniyoruz, Türkiye ile ilişkileri güçlendirme arzusundayız" ifadelerini kullandı.

Amerikan televizyon kanalı NBC News, geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde Beyaz Saray'ın Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerine talimat vererek Gülen'in iadesi için yasal yolların araştırılmasını talep ettiği iddiasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Fethullah Gülen

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hani al papazı ver papazıydı
Al bendende bir flah idia ben idiaaya giriyorum kaşıkçı öldürülmesinden CIA haberi var parmağı var!
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