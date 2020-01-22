ABD Başkanı Trump'tan Irak'taki ABD askerlerine ilişkin açıklama!

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile birlikte ortak açıklamalarda bulunan Trump, "Birlikte çok farklı alanlarda çalışıyoruz. Askeri alanda, DEAŞ konusunda birlikte çalışıyoruz. Kendisiyle arkadaşız. Kendi yönetimim adına konuşursam ilişkimiz gayet iyi" dedi.

"BİR KARARA VARACAĞIZ"

İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD’nin saldırısında öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkışına ilişkin açıklama yapan Trump, "Irak’taki askerlerimiz konusunda bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de ABD ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve birçok konuda ortak hedeflerinin olduğunu söyledi.

Trump, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü. (DHA)

