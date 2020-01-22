HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Trump'tan Irak'taki ABD askerlerine ilişkin açıklama!

ABD Başkanı Trump'tan Irak'taki ABD askerlerine ilişkin açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

50’nci Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Davos kasabasına gelen ABD Başkanı Donald Trump, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüştü. Trump, "Irak’taki askerlerimiz konusunda bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan Irak'taki ABD askerlerine ilişkin açıklama!

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile birlikte ortak açıklamalarda bulunan Trump, "Birlikte çok farklı alanlarda çalışıyoruz. Askeri alanda, DEAŞ konusunda birlikte çalışıyoruz. Kendisiyle arkadaşız. Kendi yönetimim adına konuşursam ilişkimiz gayet iyi" dedi.

"BİR KARARA VARACAĞIZ"

İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD’nin saldırısında öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkışına ilişkin açıklama yapan Trump, "Irak’taki askerlerimiz konusunda bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de ABD ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve birçok konuda ortak hedeflerinin olduğunu söyledi.

Trump, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
22 Ocak Amerikan Basınından Özetler22 Ocak Amerikan Basınından Özetler
Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Donald Trump ABD isviçre Davos ırak

En Çok Okunan Haberler

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
barzani çekme biz bağımsızlık ilan edecez demiştir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!

Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!

Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim

Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim

Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm

Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm

İnsan yüzlü mutant keçiye tapmaya başladılar!

İnsan yüzlü mutant keçiye tapmaya başladılar!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Son dakika! Hafter güçleri Trablus Havalimanı'nı vurdu!

Trablus Havalimanı füzelerle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.