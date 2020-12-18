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ABD Başkanı Trump’tan korona aşısı açıklaması

18.12.2020 16:35 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Trump’tan korona aşısı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Moderna'nın koronavirüs aşısı büyük bir çoğunlukla onay aldı” dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Moderna aşısının da onay aldığını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Moderna'nın Koronavirüs aşısı büyük bir çoğunlukla onay aldı. Dağıtımı hemen başlayacak” dedi. Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulunmuştu. FDA bağımsız uzmanlar paneli, bugünkü toplantısında 20 "evet" oyu ve bir uzmanın çekimser kalmasının ardından, Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Covid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etmişti.

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