ABD günlerdir ayakta! Trump'tan sert tepki

Trump, paylaşımında belediye başkanı ve göstericileri uyardı.
ABD vatandaşı siyahi George Floyd, gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde başlayan protestolar şiddetlendi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından belediye başkanını uyarırken; göstericileri ise “silahlar ateşlenir” diyerek tehdit etti. Trump, “Oturup ABD’nin muhteşem şehri Minneapolis’e olanları izleyemem. Tamamlıyla bir liderlik eksikliği. Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey şehri kontrol altına alır, ya da Ulusal Muhafızları gönderirim ve işi hallederim” dedi.
ABD Başkanı Trump, protestolarda yağma olursa silahların ateşleneceğini belirterek, “Bu eşkıyalar George Floyd’un anısına hakaret ediyor ve bunun olmasına izin vermeyeceğim. Az önce Vali Tim Walz ile konuştum ve ordunun sonuna kadar yanında olduğunu söyledim. Herhangi bir zorluğu kontrol altına almaya çalışacağız ancak yağma başlarsa silahlar ateşlenir” dedi.
Paylaşımında ‘silahlar ateşlenir’ tehdidinde bulunan Trump, daha sonra bu paylaşımı sildi. Trump’ın bu kararı almasının nedeni henüz bilinmiyor.
ABD'de George Floyd isimli siyah ABD'linin gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. Polisler binadan çıkarılırken polis karakolu ateşe verildi.
Eylemciler, güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelirken, Minneapolis Polis Merkezi'nin girişini ateşe verdi. Protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. İşyerlerini ateşe veren göstericiler polis arabalarını da taşladı.
Bazı mağazalar olaylar sırasında yağmalandı.Protestocular ayrıca Minneapolis 3. Bölge Polis Müdürlüğü binasını bastı. Polisler binadan çıkartıldı müdürlük binası ateşe verildi. George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin'in tutuklanmasını ve yargılanmasını talep eden göstericiler eylemleri sürdürmeyi planlıyor.
New York'tan Colorado'ya Washington'dan California'ya ülke genelinde sokaklara dökülen göstericiler adalet için yürüdü.
Siyahilerin hayatı önemli (BlackLivesMatter) ve 'Nefes alamıyorum' (I can't breath) yazan pankart taşıyan göstericiler, siyahilere yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı.
George Floyd'un hayatını kaybettiği Minnesota eyaletinde Vali Tim Walz acil durum ilan ettiğini ve olayları yatıştırmak için Ulusal Muhafızları bölgeye sevk ettiğini açıkladı. Denver'daki Colorado Eyaleti Meclis Binası önünde toplanan grubu dağıtmaya yönelik havaya ateş edilmesi paniğe neden oldu. Yolu kesen protestocular trafiğin aksamasına neden olurken polis arabalarına da taşla saldırdı.
Adalet Bakanlığı Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmanın bir numaralı öncelik olduğunu açıkladı. Bakanlıktan, olaya karışan polisin geniş soruşturma kapsamında olduğu belirtildi ve Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) deneyimli savcılardan oluşan bir ekibin de görevlendirildiği açıklandı. Soruşturmayı Minnesota Bölge Savcılığı, Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Birimi ve FBI'ın Minneapolis Saha Ofisi birlikte yürütecek.
George Floyd koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında işini kaybeden 41 milyon Amerikalıdan biriydi. Floyd'un güvenlik görevlisi olarak çalıştığı restoran salgın nedeniyle kapanınca o da işsiz kalmıştı.