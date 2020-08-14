ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşmayı ve ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın Kovid-19 konusundaki gerçekleri görmezden geldiğini öne süren Trump, Biden'ın istediği gibi Çin ve Avrupa'dan seyahati yasaklamasalardı 100 binlerce kişinin daha virüsten ölebileceğini kaydetti.

BIDEN'IN VİRÜS SÜRESİNCE BODRUMDA SAKLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Biden'ın virüs sürecinde evinin bodrumundan çıkmadığını ileri süren Trump, "Biz virüsü evlerimizin bodrumunda saklanarak değil, en yüksek risk gruplarını koruyan sağduyulu önlemler yoluyla yeneceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin aşı geliştirme çalışmalarında da ileride olduğunu vurgulayan Trump, "Joe'ya söyleyeceğim şey şu, virüs üzerinden siyaset yapmayı bırak. Burada partizanlığa yer yok. Biz hayatları kurtarmaya ve pandemiyi yenmeye çalışırken, birilerinin siyasi skor kazanmaya çalışması utanç verici." dedi.

"İSRAİL'DE BARIŞI SAĞLAMAK İÇİN CESUR BİR ADIM"

İsrail ve BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya varmasını "dünya için büyük gün" olarak nitelendiren Trump, "İsrail, Batı Şeria'daki yerleşimleri askıya aldı. Bu büyük bir olay ve İsrail'de barışı sağlamak için cesur bir adım." diye konuştu.