HABER

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2019 17:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den Amerikan askerlerinin çekileceğini ancak bunun çabuk olacağı yönünde bir açıklamayı asla yapmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin, "Askerlerimiz Suriye'den çekiliyor ama bunun çabuk olacağını asla söylemedim" ifadelerini kullandı.

Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...
Bolton: ‘Türkiye Amerika’nın Kürt Müttefiklerini Korumalı’Bolton: ‘Türkiye Amerika’nın Kürt Müttefiklerini Korumalı’
İlahiyatçı Kılıç: Ateistlerin yaşamı Kuran'a daha uygunİlahiyatçı Kılıç: Ateistlerin yaşamı Kuran'a daha uygun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Suriye

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY uçağı Lviv'de pistten çıktı!

THY uçağı pistten çıktı!

ABD'den Suriye açıklaması: Türkiye'nin askeri operasyon yapmasını istemiyoruz

'Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyoruz'

ABD'de yaşayan Türk ailenin çocuklarına el koydular! Organik diyet şoku...

Türk aileye ABD'de büyük şok! Çocuklarına el koydular...

İspanya'da 'Sihirli Krallar' bayramı kutlandı

İspanya'da Üç Kral Bayramı

Sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Pentagon'da istifa şoku! Bir üst rütbeli personel daha görevinden ayrıldı!

Pentagon'da istifa şoku! Bir üst rütbeli personel daha görevinden ayrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.