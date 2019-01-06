ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması!

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Suriye'den ABD askerlerinin \u00e7ekilmesine ili\u015fkin, "Askerlerimiz Suriye'den \u00e7ekiliyor ama bunun \u00e7abuk olaca\u011f\u0131n\u0131 asla s\u00f6ylemedim" ifadelerini kulland\u0131.Ke\u015ffedilmeyi bekliyor! \u0130\u015fte yery\u00fcz\u00fcndeki cennet...Bolton: \u2018T\u00fcrkiye Amerika\u2019n\u0131n K\u00fcrt M\u00fcttefiklerini Korumal\u0131\u2019\u0130lahiyat\u00e7\u0131 K\u0131l\u0131\u00e7: Ateistlerin ya\u015fam\u0131 Kuran'a daha uygun
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