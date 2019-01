ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ile ilgili flaş açıklama!

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "DEAŞ'ın kalıntılarıyla mücadeledeki son iki haftalık başarımız ve 20 mil güvenli bölge dahil tüm meselelerde nerede durduğumuzu bildirmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, büyük ölçüde genişleme potansiyeli var." ifadelerine yer verdi.

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey - great potential to substantially expand!