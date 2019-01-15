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ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ile ilgili flaş açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2019 01:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ile ilgili flaş açıklama!

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "DEAŞ'ın kalıntılarıyla mücadeledeki son iki haftalık başarımız ve 20 mil güvenli bölge dahil tüm meselelerde nerede durduğumuzu bildirmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, büyük ölçüde genişleme potansiyeli var." ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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