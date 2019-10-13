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ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Artık sona ermeli!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2019 04:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı sosyal medya hesabından tek cümlelik bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, “Sonu olmayan savaşlar sona ermeli!" ifadelerini kullandı. Trump hafta boyunca "Barış Pınarı" operasyonuna ilişkin kritik açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Artık sona ermeli!

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa paylaşımda, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı "Barış Pınarı" operasyonuna ilişkin hafta boyunca kritik açıklamalarda bulunan Başkan Donald Trump, zaman zaman da Türkiye’yi tehdit ettiği twitlerinden sonra en son yaptığı tek cümlelik paylaşımında, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 gün önce ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi şeklinde açıklamalarda" bulunmuştu. (İHA)

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ABD Donald Trump barış pınarı

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