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ABD Başkanı Trump, ticaret savaşında ateşkesi uzattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 10:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret savaşında ateşkes süresinin uzatıldığını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılacağını açıklamış, karar tüm dünya genelinde tepki toplamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret savaşında ateşkes süresinin uzatıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılacağını açıklamış, karar tüm dünya genelinde tepki toplamıştı. Bu sebeple Trump, uluslararası kamuoyunun isteği üzerine, Çin ile ticaret müzakereleri yapılacağını açıklamış ve vergilerin 1 Mart’a kadar ertelendiğini duyurmuştu. Bugün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, müzakerelerde ’önemli mesafe katedildiğini’ söyleyerek, ek vergiler için belirlenen 1 Mart tarihinin uzatılacağını duyurdu.
Trump mesajında, "ABD Çin ile ticaret müzakereleri kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, tarım, hizmetler, kur gibi yapısal meseleler üzerinde azımsanmayacak bir yol katetmiştir. Bu verimli sürecin sonucu olarak vergilerin yükseltilmesi için belirtilen tarih olan 1 Mart’ı erteliyorum" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, müzakerelerin ilerlemesi ve sonuç alınması halinde, anlaşmayı tamamlamak ve nihai sonuç almak için Çin Başbakanı Xi Jinping ile Florida’da bir araya geleceğini açıkladı.
ABD ve Çin liderleri, 2018 Aralık ayında, devam eden ticaret savaşına 90 günlük bir ateşkes kararı almış ve müzakerelere başlanmıştı.

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