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ABD Başkanı Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar Microsoft ile anlaşma süresi tanıdı

03.08.2020 21:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, kısa video paylaşımı uygulaması TikTok'un Microsoft tarafından satın alınmasına karşı çıkmayacağını ancak satın almanın 15 Eylül'e kadar tamamlanması gerektiğini söyledi. Ancak yapılan açıklamalar bazı diğer Çin merkezli uygulamaların ve hatta oyunların da yasaklanabileceği izlenimi veriyor.

ABD Başkanı Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar Microsoft ile anlaşma süresi tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump, kısa video paylaşımı uygulaması TikTok'un Microsoft tarafından satın alınmasına karşı çıkmayacağını ancak satın almanın 15 Eylül'e kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

Başkan Trump, bilgi güvenliği gerekçesiyle Çin menşeili uygulamayı ABD'de yasaklayacağını duyurmuştu.

TikTok'un ABD'de 80 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Reuters haber ajansı, TikTok'un sahibi olan ByteDance'in, şirketin ABD'deki tüm yatırımlarından vazgeçmenin yanında, ABD'li kullanıcıların bilgilerini devretmek için Microsoft ile görüşmelerin sürdüğünü bildirmişti.

Çin merkezli ByteDance firmasına ait olan uygulama, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddialarını reddetmişti.

TikTok'un CEO'su Kevin Mayer, "Biz siyasetle ilgilenmiyoruz, siyasi reklam kabul etmiyoruz ve herhangi bir ajandamız yok - tek hedefimiz herkesin hoşuna giden enerjik, dinamik bir platform olarak kalmak" mesajını paylaşmıştı.

Çin ile ABD arasında süren ticaret savaşının teknolojik cephesinde TikTok'tan farklı uygulamaların da hedef alınması mümkün.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pence, Pazar günü bazı Asyalı teknoloji firmalarının, elde ettikleri verileri direkt olarak Çin Komünist Partisi'ne aktardıklarını iddia etmişti.

Pence, bu açıklamasında TikTok'un yanı sıra, mesajlaşma uygulaması olan WeChat'in de ismini andı.

Bir sosyal medya uygulaması olarak tanımlanan WeChat aslında bundan çok daha fazlasını yapabiliyor. Mesajlaşma uygulaması olarak çalıştığı gibi ödeme sistemi işlevi de yerine getirebiliyor.

US v China app

BBC'nin teknoloji editörleri Chris Baraniuk ve Leo Kelion, olası yasaklarla ilgili kaleme aldıkları makalede, WeChat'i, iOS veya Android işletim sistemleri üzerindeki ikincil bir işletim sistemi olarak tanımlıyor.

WeChat uygulamasına, Çin hükümetinin, ülke genelinde işlev gören bir istihbarat aygıtı olarak bakılıyor.

Ülke dışında yaşayan Çinlilere Komünist Parti propogandası için kullanıldığı da öne sürülüyor.

Başka hangi uygulamalar yasak kapsamına girebilir?

Hindistan, Çin menşeili 59 uygulamaya, "güvenlik ve egemenlik" amaçlı olarak yasaklamıştı. TikTok ve WeChat'in de yer aldığı bu listenin, ABD'nin hangi uygulamaları yasaklayabileceği noktasında bir işaret fişeği olabileceği değerlendiriliyor:

  • Baidu Haritalar ve Baidu Çeviri: Google uygulamalarına rakip olan bu uygulama, Çin'in ana arama motoru olarak işlev görüyor.
  • Weibo - Twitter gibi çalışan bir mikro blog uygulaması
  • Clash of Kings ve Mobile Legends Bang Bang video oyunları
  • CamScanner - Belge scan uygulaması
  • QQMail - Belge transfer uygulaması

Dışişleri Bakanı Mike Pence, yüz tanıma teknolojisi kullanan Çin merkezli uygulamaların da özellikle endişe kaynağı olduğunu belirtmişti.

Koronavirüs döneminde büyük değer kazanan Zoom isimli video konferans uygulamasının da endişeleri olabileceği değerlendiriliyor.

Çin doğumlu girişimci Eric Yuan tarafından kurulan şirket, Çin merkezli server'ları kullandığının ortaya çıkması sonrası, bunun "sehven" yaşandığını açıklamıştı.

Şirket, Çin ile arasına mesafe koymak amacıyla bir takım adımlar atıyor. Bunların arasında Çinli kullanıcılara başka ortaklar aracılığıyla hizmet vermek de yer alıyor.

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