ABD Başkanı Trump: “Türkiye herkesin bildiği gibi NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapıcı bir görüşme geçirdik. Bu konulardan birisi de Suriye konusuydu. ABD ile Türkiye muazzam bir başarıya imza attı.“
ABD Başkanı Trump: “Türkiye herkesin bildiği gibi NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız.
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ABD Başkanı Trump: “Türkiye herkesin bildiği gibi NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapıcı bir görüşme geçirdik. Bu konulardan birisi de Suriye konusuydu. ABD ile Türkiye muazzam bir başarıya imza attı.“
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