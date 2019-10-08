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ABD Başkanı Trump: “Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 00:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, “Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar” dedi.ABD’nin askeri kuvvetlerini Suriye’den çekmesi konusunda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin ilk aşamada uzun vadede Suriye’de olmak gibi bir planının olmadığını, kalması gerektiğinden daha fazla süre bölgede bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, “Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar” dedi.
ABD’nin askeri kuvvetlerini Suriye’den çekmesi konusunda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin ilk aşamada uzun vadede Suriye’de olmak gibi bir planının olmadığını, kalması gerektiğinden daha fazla süre bölgede bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin uzun süredir baskı altında olduğunu belirten Trump, “Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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