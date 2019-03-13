- ABD Başkanı Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

IHAAW222032-SIY\/13-03-2019 \n- ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump, \u00fclkedeki t\u00fcm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi u\u00e7aklar\u0131n ikinci bir talimata kadar u\u00e7u\u015flar\u0131n\u0131n durduruldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. \n13.03.2019 22:20:32 TSI\nNNNNPARTNERMalezya kral\u0131n\u0131 tahtan indiren +18'lik g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerAK Parti'li Sar\u0131ero\u011flu, Marmaris'te STK temsilcileri ile bir araya geldiTop\u00e7u: Devlet, itibar\u0131n\u0131 kar alt\u0131ndan \u00e7\u0131karmal\u0131d\u0131r