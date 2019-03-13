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ABD Başkanı Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 22:27 | Son Güncelleme

IHAAW222032-SIY/13-03-2019 - ABD Başkanı Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. 13.03.2019 22:20:32 TSI NNNN

IHAAW222032-SIY/13-03-2019

- ABD Başkanı Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

13.03.2019 22:20:32 TSI
NNNN

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