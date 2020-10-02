ABD Başkanı Trump ve Eşi de Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

En yakın danışmanlarından birinin Corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ve eşinin de test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, “Bu akşam, First Lady benim COVID-19 test sonuçlarımız pozitif çıktı. Süratle karantina ve tedavi sürecimize başlayacağız. Bunun üstesinden HEP BİRLİKTE geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamasından birkaç saat önce ABD Başkanı Donald Trump, danışmanı Hope Hicks’in Corona virüsü salgınına yakalanmasından ötürü kendisi ve eşi Melania Trump’a test yapıldığını, test sonucunu karantinada bekleyeceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı bu mesajında “Son derece yoğun çalışan ve ufacık bir ara dahi vermeyen Hope Hicks’in COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Kötü! First LAdy ve ben bizim test sonuçlarımızı bekliyoruz. Bu süre zarfında karantina sürecimizi başlatacağız”ifadelerini kullandı.

Trump’ın danışmanı Hope Hicks, Trump’ın Demokrat partili rakibi Joe Biden’la katıldığı TV programı için Başkan’la birlikte uçakla Cleveland’a ve ardından da Minnesota mitingi için helikopterle, bu şehre Donald Trump’la birlikte gitmişti.

