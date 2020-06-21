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ABD Başkanı Trump Vizeler Konusunda Yeni Kısıtlama Sinyalleri Verdi

21.06.2020 10:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, FOX News kanalına verdiği röportajda, vizelere yönelik olarak yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlandıklarını söyledi

ABD Başkanı Trump Vizeler Konusunda Yeni Kısıtlama Sinyalleri Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, FOX News kanalına verdiği röportajda, vizelere yönelik olarak yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlandıklarını söyledi. Trump, Corona virüsü salgını nedeniyle istihdam konusunda sıkıntı çeken Amerikan halkını, yabancı çalışanların etkisinden korumak adına bu kararı alacaklarını dile getirdi.

Trump, konuya ilişkin olarak “Yarın ya da öbür gün vizeler konusunda bir açıklama yapacağız” dedi.

Trump, “Yeni getirilecek kısıtlamaların dışında kalanlar olacak mı?” şeklindeki bir soruya da “Çok az sayıda” yanıtını verdi.

Trump, “Çok uzun zamandır ülkemize gelen ve önemli işler konusunda ihtiyaç duyulan insanlar var ama bunların sayıları son derece az. Bu konuda da belki bir zaman kısıtlaması getiririz” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, ne tür vize kısıtlamaları olacağı konusundaysa herhangi bir detay vermekten kaçındı.

Başkan Trump’ın Corona virüsü salgınını, Amerika’nın göçmen kabulü konusunda uzun zamandır üzerinde durduğu uygulamalar için kullanabileceği yorumları yapılıyor. Yaklaşan seçimlerin de Başkan Trump’ın göçmenlere karşı tavrında daha da sertleşmeye neden olmasının sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

Başkan Trump, Nisan ayında Corona virüsü salgını nedeniyle yabancılara daimi oturma izni verilmesi işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Mart ayında aldığı bir kararla da sınırda yakalanan göçmenlerin sağlık sorunu kaynaklı olarak sınırdışı işlemlerini hızlandırdan bir uygulamayı devreye sokmuştu.

Salgın nedeniyle Amerika, Meksika ve Kanada sınır geçişlerini de kapatma kararı aldı ve bu karar birkaç kez de uzatıldı.

Ancak özellikle teknoloji şirketleri başta olmak üzere pek çok büyük Amerikalı şirket, Başkan Trump’ı yabancı çalışanlara verilen çalışma vizelerinde kısıtlamalara gidilmemesi konusunda uyarıyorlar. Şirketler böylesi bir uygulamanın ekonomiye zarar vereceğini öne sürüyorlar.

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