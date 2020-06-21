ABD Başkanı Trump Vizeler Konusunda Yeni Kısıtlama Sinyalleri Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, FOX News kanalına verdiği röportajda, vizelere yönelik olarak yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlandıklarını söyledi. Trump, Corona virüsü salgını nedeniyle istihdam konusunda sıkıntı çeken Amerikan halkını, yabancı çalışanların etkisinden korumak adına bu kararı alacaklarını dile getirdi.

Trump, konuya ilişkin olarak “Yarın ya da öbür gün vizeler konusunda bir açıklama yapacağız” dedi.

Trump, “Yeni getirilecek kısıtlamaların dışında kalanlar olacak mı?” şeklindeki bir soruya da “Çok az sayıda” yanıtını verdi.

Trump, “Çok uzun zamandır ülkemize gelen ve önemli işler konusunda ihtiyaç duyulan insanlar var ama bunların sayıları son derece az. Bu konuda da belki bir zaman kısıtlaması getiririz” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, ne tür vize kısıtlamaları olacağı konusundaysa herhangi bir detay vermekten kaçındı.

Başkan Trump’ın Corona virüsü salgınını, Amerika’nın göçmen kabulü konusunda uzun zamandır üzerinde durduğu uygulamalar için kullanabileceği yorumları yapılıyor. Yaklaşan seçimlerin de Başkan Trump’ın göçmenlere karşı tavrında daha da sertleşmeye neden olmasının sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.