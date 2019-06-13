ABD Başkanı Trump: “Yabancı bir hükümet, rakibim aleyhine bilgi verirse dinlerim”

ABD Başkanı Donald Trump, yabancı bir hükümetin kendisine 2020 yılında yapılacak seçimde sırasında rakibi hakkında işine yarayacak bilgilerle yaklaşması durumunda onları dinleyeceğini söyledi. Bu temasının FBI’a bildirmesine gerek olmadığını açıklayan Trump’ın ifadeleri tartışma başlattı.

ABC News kanalında katıldığı röportajda ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2020 yılında yapılacak Başkanlık Seçimlerinde rakibi için yabancı bir devletin birimlerinin kendisine gelecek bilgiye yönelik “Dinlemek isteyebileceğinizi düşünüyorum. Dinlemede yanlış bir şey yok” ifadelerini kullanması dikkat çekti. ABD Başkanı, başka bir ülke tarafından böyle bir hareketin seçimi etkileyebileceğine yol açacağı fikrinin ise önemsiz olduğunu belirtti.

Çünkü ABD yasalarına göre seçim kampanyası sürecinde bilerek yabancı kaynaklardan değerli bilgiler istemek veya kabul etmek suç.

Kongre Adli Yönetim Kurulu Başkanı Jerry Nadler, “Başkanın, Amerikan seçimlerinde yabancı bir güce borçlu olmaya istekli olduğunu açıkça söylemesini duymak çok şok edici” sözlerini kullandı.

Trump ve başkan seçildiği 2016’daki kampanyası, Ruslarla temasları olduğu iddiasıyla yoğun bir inceleme altına alınmıştı. Konuya ilişkin özel bir soruşturma yürütülürken, Trump’ın başkanlıktan alınması bile gündeme gelmişti.

