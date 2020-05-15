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  4. ABD Başkanı Trump: ''Yıl sonuna kadar Corona virüsüne karşı bir aşı geliştirebileceğimizi umuyoruz''

ABD Başkanı Trump: ''Yıl sonuna kadar Corona virüsüne karşı bir aşı geliştirebileceğimizi umuyoruz''

15.05.2020 20:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: ''Yıl sonuna kadar Corona virüsüne karşı bir aşı geliştirebileceğimizi umuyoruz''

ABD Başkanı Trump: ''Yıl sonuna kadar Corona virüsüne karşı bir aşı geliştirebileceğimizi umuyoruz''

ABD Başkanı Trump: ''Yıl sonuna kadar Corona virüsüne karşı bir aşı geliştirebileceğimizi umuyoruz''

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