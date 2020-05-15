ABD Başkanı Trump: ''Yıl sonuna kadar Corona virüsüne karşı bir aşı geliştirebileceğimizi umuyoruz''

ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump: ''Y\u0131l sonuna kadar Corona vir\u00fcs\u00fcne kar\u015f\u0131 bir a\u015f\u0131 geli\u015ftirebilece\u011fimizi umuyoruz''G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Dikkat \u00e7eken korona \u00f6nlemi! Kabe'den \u00f6nce bu kabine giriyorlarAfganistan'daki sald\u0131r\u0131da yetim kalan 20 bebe\u011fi emzirerek g\u00f6n\u00fcll\u00fc anne olduVir\u00fcs tedavisinde o ilac\u0131n i\u015fe yarad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bulan doktor \u00f6l\u00fcm tehdidi al\u0131yor