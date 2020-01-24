ABD Başkanı Trump, "Yüzyılın Anlaşması" planını salı gününe kadar açıklayacak:

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını bildirdi.

Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yapan Trump, "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen Ortadoğu Barış Planı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun salı günü yapacağı ziyarete atıf yapan Trump, "Bu ziyaretten kısa bir süre önce bu planı açıklayacağız. Filistinlilerle de kısaca görüştüm. Fakat zaman içinde onlarla da konuşacağız. Anlaşmada Filistinlilere birçok teşvik sunuluyor. İlk başta olumsuz tepki vereceklerine eminim fakat bu anlaşma onlar için aslında çok olumlu." diye konuştu.

Söz konusu anlaşmanın çok zor bir anlaşma olduğuna dikkati çeken Trump, "Anlaşmaları yapmayı severim. Bu da çok büyük ve gerçekten işe yarayacak bir anlaşma." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın ABD yönetimiyle "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere 28 Ocak Salı günü Washington'da olacağı belirtilmişti.