ABD Başkanı Trump'ın Covid kriziyle ilgili cevapsız sorular

Donald ve Melania Trump'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklamasının şokunun üzerinden üç gün geçti. O zamandan beri Başkan hastaneye kaldırıldı ve sayıları giderek artan üst düzey hükümet yetkilisinin ve onların yardımcılarının testlerinin de pozitif çıktığı haberleri gelmeye devam ediyor.

Hali hazırda konuya ilişkin bir dizi önemli soru hala cevapsız ve bu sorulara ne tür cevaplar verileceği, koronavirüsün Başkan'ın sağlığı, itibarı ve siyasi geleceğine ne ölçüde zarar vereceğini belirleyebilir.

Zamanlama: Trump'ın negatif çıkan son testi ne zamandı?

Beyaz Saray'ın Başkan'ın Covid-19 olduğunu hangi anda öğrendiği, Başkanın virüs taşırken ya da taşıma ihtimali bulunan bir dönemde ne süreyle sosyal faaliyetlerini sürdürdüğü, hayati önem taşıyor.

İşte bu yüzden gazeteciler Cumartesi ve Pazar günleri yapılan basın toplantılarında Beyaz Saray sağlık görevlilerine defalarca Başkan'ın son negatif testinin ne zaman yapıldığını sordular. Onlar da bunu yanıtlamayı defaatle reddettiler.

Beyaz Saray'ın bu konudaki resmi çizgisi, Başkan'ın Perşembe akşamı rahatsız hissettiği, testinin pozitif çıktığı ve bunu o gece geç saatlerde attığı tweet ile duyurduğu yönünde.