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ABD Başkanı Trump'ın Irak'a ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 00:57 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump: "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız" - "DEAŞ’ı ortadan kaldırmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok iyi konuşmalar gerçekleştirdim. O ve diğerleri bunu yapacak. Çünkü biz onların bölgesindeyiz. Fakat yükü ve maliyeti bunların taşıması gerekir, fakat yapmıyorlar. ABD dünyaya polislik yapmaya devam edemez"

BAĞDAT / WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, askerlerini Irak'tan çekme planlarının olmadığını belirtti.

Trump, sürpriz bir ziyaretle Irak'ın batısındaki Enbar Vilayeti'nde yer alan Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaret etti.

Irak’ta bulunma sebebine ilişkin burada açıklamalar yapan Trump, "Buraya gelip askerlerimizi ziyaret etmek ve saygılarımı iletmek istedim." dedi.

Irak’ta ABD ordusuna bağlı üst düzey askerlerle görüşen Trump’ın Irak Başbakanı Adil Abdul-Mahdi’yle bir araya gelmediği bildirildi.

Trump, üsteki ABD askerleriyle görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız." ifadelerini kullandı.

- “Erdoğan’la çok iyi bir konuşmalar gerçekleştirdim”

Açıklamasında Suriye konusuna da değinen Trump, kendisinden Suriye’den çekilmek için ek süre istendiğini fakat bunu kabul etmediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“DEAŞ’ı ortadan kaldırmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok iyi konuşmalar gerçekleştirdim. O ve diğerleri bunu yapacak. Çünkü biz onların bölgesindeyiz. Fakat yükü ve maliyeti bunların taşıması gerekir, fakat yapmıyorlar. ABD dünyaya polislik yapmaya devam edemez.”

"Suriye’de Erdoğan DEAŞ’tan ne geriye kaldıysa bitirmek istiyor" ifadelerine yer veren Trump, "Suudi Arabistan da geldi ve bunun ekonomik olarak bedelini ödeyeceklerini söyledi." ifadesine yer verdi.

Trump, eşi Melania Trump ile Irak'ın Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Askeri Üssü'ne gelerek, burada bulunan ABD'li askerler ile bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Suriye Trump

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